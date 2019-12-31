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  4. Malatya'da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 22:14 | Son Güncelleme

Malatya'da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.Ş'nin bir araçla sahte içki dağıtımı yaptığını belirledi.

Hasanbey Caddesi'nde durdurulan ve üzerinde sahte olduğu tespit edilen 44 LP 298 plaka bulunan araçtaki M.Ş. gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelinin adresinde yapılan aramada 3 bin 560 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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"Sahte alkollü içki satışı Malatya Sahte alkol

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