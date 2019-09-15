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Malatya'da 3 bin kınalı keklik doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:28 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç: "Malatya'da 2012'de İnönü Üniversitesi kampüsündeki alanda kurulan Kınalı Keklik Üretim İstasyonu 16 bin üretim kapasiteli olup, 2019 yılı üretimi 20 bin olarak gerçekleşti"

Malatya'da 3 bin kınalı keklik, doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Malatya'daki Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen keklikler, Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürü Abdullah Koç ve diğer ilgililerin katıldığı törenle, İnönü Üniversitesi yerleşkesinde doğaya bırakıldı.

Vali Baruş, programda yaptığı konuşmada, salınan kekliklerin doğaya ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürü Abdullah Koç ise 3 bin kınalı kekliğin doğaya salındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün av ve yaban hayatı faaliyetlerinden biri de kanatlı üretim merkezleri açarak, burada üretilen kanatlı türlerini, yaban hayatı yaşam alanlarında popülasyonu azalmış ya da yok olmuş alanları desteklemek amacıyla yerleştirme çalışmaları yapmak.

Bu amaçla Malatya'da 2012'de İnönü Üniversitesi kampüsündeki alanda kurulan Kınalı Keklik Üretim İstasyonu 16 bin üretim kapasiteli olup, 2019 yılı üretimi 20 bin olarak gerçekleşti. Üretilen kınalı kekliklerin tahsis programına göre illere dağıtımları yapıldı."

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Doğa Koruma ve Milli Parklar kınalı keklik Malatya

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