Malatya'da 3 bin kınalı keklik doğaya salındı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çiftliklerinde üretilen 3 bin kınalı keklik, İnönü Üniversitesi yerleşkesinde doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Malatya'daki Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen 3 bin keklik, Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürü Abdullah Koç ve ilgililerin katıldığı törenle doğaya salındı.

Bölge Müdürü Abdullah Koç, popülasyonu azalan alanları desteklemek amacı ile kekliklerin doğaya bırakıldığını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Av ve Yaban hayatı faaliyetlerinden biri de kanatlı üretim merkezleri açarak burada üretilen kanatlı türlerini yaban hayatı yaşam alanlarında popülasyonu azalmış ya da yok olmuş alanları desteklemek amacıyla yerleştirme çalışmaları yapmaktır. Bu amaçla Malatya'da 2012 yılında İnönü Üniversitesi kampüs alanında kurulan kınalı keklik üretim istasyonu 16 bin adet üretim kapasiteli olup, 2019 yılı üretimi 20 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Üretilen kınalı keklikler tahsis programına göre illere dağıtımları yapılmış, 3 bin adet Kınalı Keklik Malatya ilimizde yerleştirilmiştir" dedi.

Vali Aydın Baruş ise Kekliklerin öncelikle doğaya ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle salınımını gerçekleştirdiğini söyledi.

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