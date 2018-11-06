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Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuklu yargılanan Adem Oflu ile tutuksuz yargılanan Nurgül Aladağ ve Göksel Akar ile avukatları katıldı.

Yaptıkları son savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Oflu, Aladağ ve Akar'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Oflu'nun tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı koyup tahliyesini hükmetti.

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