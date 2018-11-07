Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanık, 3 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan sanıklar Fadime Tekin, Aydın Çobanoğlu ve Murat Duras ile avukatları katıldı.

Yaptıkları son savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Tekin'e 7 yıl 6 ay, Çobanoğlu'na ise 6 yıl 3 ay, sanık Duras'a da "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

