HABER

Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 3 sanığa, 3 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanık, 3 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan sanıklar Fadime Tekin, Aydın Çobanoğlu ve Murat Duras ile avukatları katıldı.

Yaptıkları son savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Tekin'e 7 yıl 6 ay, Çobanoğlu'na ise 6 yıl 3 ay, sanık Duras'a da "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

PARTNERPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktıPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktı
Siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacakSiber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacak
ÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödülÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi dava duruşma FETÖ hapis cezası Malatya

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.