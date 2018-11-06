Malatya'da 3 gün haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 3 gün boyunca haber alınamayan Hatice Şahin'in (50), evinde cansız bedeni bulundu
Olay, akşam saatlerinde Şehbayram Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hatice Şahin'den, yakınları 3 gün haber alamayınca evine gitti. Kapıyı çalan Şahin'in yakınları, açan olmayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evin balkonundan içeri giren ekipler, Şahin'i hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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