Malatya'da 3 kişiyi gasbeden zanlı tutuklandı

Malatya'da, 3 kişiyi bıçakla gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi ve yakınındaki pakta 3 ayrı bıçaklı gasp olayına karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik ile MOBESE kameralarını inceleyerek detaylı soruşturma yapan ekipler, gasp olaylarının şüphelisinin S.Ş. (24) olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, aynı bölgede üzerinde bıçakla dolaşan S.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

