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Malatya’da 30’fazla İnşaat işçisi yemekten zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 07:14 | Son Güncelleme

Malatya’da yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 30’dan fazla inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre bir hastanenin inşaatı şantiyesinde çalışan işçiler akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmaya başladı.Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Şantiyeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 30’dan fazla işçi yapılan ilk müdahaleleri sonrası müşahede altına alındı.Müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Malatya’da 30’fazla İnşaat işçisi yemekten zehirlendi

Malatya’da yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 30’dan fazla inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre bir hastanenin inşaatı şantiyesinde çalışan işçiler akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmaya başladı.Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Şantiyeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 30’dan fazla işçi yapılan ilk müdahaleleri sonrası müşahede altına alındı.
Müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Malatya’da 30’fazla İnşaat işçisi yemekten zehirlendi

Malatya’da 30’fazla İnşaat işçisi yemekten zehirlendi

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