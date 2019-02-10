Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

MALATYA, (DHA)- MALATYA’nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.54’te meydana geldi. Yerin 14,23 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü is depremin merkez üssünü Arguvan ilçesinin Tatkınık Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.
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