Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Arguvan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.17'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Hekimhan ilçesinin Yağca Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.
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