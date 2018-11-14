Malatya'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 1 yıl 11 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına tutuklu yargılanan Alaatin Gençer, Mehmet Gök ile tutuksuz yargılanan Ünzile Yıldız ve B.K. ile avukatları katıldı.

Yaptıkları son savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Yıldız ve Gök'e 8 yıl 1 ay 15'er gün, Gençer'e aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık B.K'ye de 1 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Heyet, ayrıca sanık Gençer'in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

