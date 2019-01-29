Malatya'da 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 4'ü ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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