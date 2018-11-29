Malatya'da 4 pilotun şehit olduğu uçak kazası tekrar bilirkişiye gitti

Taylan YILDIRIM/ İZMİR (DHA)- MALATYA'da 2015 yılının Şubat ayında 7'nci Ana Jet Üssü'nden planlı gece uçuş eğitimi için kalkan iki RF-4E keşif uçağı, dağa düştü, 4 pilot şehit oldu. Kazayla ilgili ilk soruşturmayı başlatan askeri savcılar ile kazada en büyük sorumluluğu olduğu ifade edilen filo komutanı ve onu aklayıcı rapor hazırlayan üç general, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Askeri yargıdaki yasal değişikliğin ardından dosyayı devralan sivil savcılık, kazanın gerçek nedenlerini bulabilmek, FETÖ bağlantısını çözmek için ikinci kez uzmanlara inceletme kararı aldı.

Malatya'da konuşlu 7'nci Ana Jet Üssü'nden 2015 yılı Şubat ayında, planlı gece uçuş eğitimi için havalanan iki RF-4E keşif uçağı, dağa düştü. Kazada, Kurmay Binbaşı Salih Sezer, üsteğmenler Salih Atalay ile Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu. Kaza sonrasında hazırlanan raporda, gece ve kötü hava şartları yaşandığı sırada uçakların yerden komuta edilmesinin kural olduğu, kaza anında da uçakların kuleden gelen talimata göre alçaldığı saptandı. Eldeki teknik bilgilerden pilotların verdiği rota yerine uçağın bilinçli olarak dağ seviyesine kadar indirildikleri ortaya çıktı. Ayrıca buradaki olumsuzlukları ise, telsizin sürekli meşgul edilmesinden dolayı pilotlar kuleye bildiremedi. Kuledeki radar izinden uçakların uçuş güzergahında dağ olduğu bilinmesine rağmen bu uyarı da pilotlara yapılmadı. Ayrıca yerde uçuş kontrol görevlisi olan Onur Özkaya da filo komutanı Kurmay Binbaşı Ali Ertürk tarafından, kurallara aykırı olarak uçakta görevlendirildi. Onur Özkaya, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu sırada FETÖ'den tutuklanan Tümgeneral Murat Semiz'in damadı olan Pilot Üsteğmen Emre Çömez'in yerine uçtu. Kaza raporundaki bu ihmaller sonrasında kendisi de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kurmay Pilot Albay olarak emekli olan şehit pilot Onur Özkaya'nın kayınpederi Tayyip Özsever, raporu inceledi. Eksiklikleri tek tek tespit etti.

TÜM ŞÜPHELER FETÖ'YÜ GÖSTERDİ

Kaza raporundaki ihmallerin yanı sıra bu ihmalleri yaptıkları ileri sürülen üst rütbeli komutanların da FETÖ bağlantıları, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıktı. Kazada en büyük kusurlu olarak görülen Filo Komutanı Kurmay Binbaşı Ali Ertürk, FETÖ üyeliğinden tutuklanıp meslekten atıldı. Bu arada Binbaşı Ali Ertürk'e yönelik idaresi soruşturma yapan ve onu aklayan rapor yazan heyetin başkanlığını yapan Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ile üyeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sistemler Başkanı Tuğgeneral Recep Sabri Özatak ile Kemal Akçınar da yine FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Uçak kazasıyla ilgili soruşturmayı yürüten askeri savcılar da ya FETÖ üyeliğinden tutuklandı ya da meslekten ihraç edildi.

SAVCILIK YENİ ARAŞTIRMA İSTEDİ

Askeri yargının 15 Temmuz sonrasında kanun hükmünde kararname ile kaldırılmasından sonra, uçak kazasını araştırma görevi sivil savcılığa verildi. Yaklaşık 2 yıldır bu dosya üzerinde çalışan savcılar, kazanın gerçek nedenlerini bulabilmek, FETÖ bağlantısını çözmek için ikinci kez uzmanlara inceletme kararı aldı. Hazırlanacak olan rapor sonrasında ise uçak kazasıyla ilgili sorumluluğu bulunanlar hakkında iddianame hazırlanacak.

Yaşanan adli soruşturma sürecini yakından takip eden şehit pilotlardan Onur Özkaya'nın ailesi, adli sürecin bir an önce tamamlanmasını ve sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.