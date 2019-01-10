Malatya'da 4 ton 'sahte içki' ele geçirildi: 1 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yeşilyurt ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptığı aramada 4 ton sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiye el konulurken, 1 kişi de gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Soruşturma sürüyor.

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