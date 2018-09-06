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Malatya'da "4. Ulusal Resim Yarışması" sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

Konusu "teknoloji bağımlılığı" olarak belirlenen ve 57 ilden bin 384 eserin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 4. Ulusal Resim Yarışması'nda dereceye girenler açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan ve bu yılki konusu "teknoloji bağımlılığı" olarak belirlenen ulusal resim yarışması, "Bağımlı Olma Özgür Ol" sloganıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya 57 ilden 293'ü lise kategorisinde, bin 91'i de ortaokul kategorisinde olmak üzere bin 384 eser katıldı.

Ortaokul kategorisinde yarışmaya İstanbul'dan katılan Lara Avcı birinci, Samsun'dan Boran Tan ikinci, yine Samsun'dan İrem Bade Usta üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise Mersin'den katılan Sibel Sağ eseriyle birinciliği elde ederken, Kütahya'dan İkra Altındaş ikinci, İzmir'den Şeyma Mervenur Sönmez de üçüncü oldu.

Lise kategorisinde mansiyon ödülü almaya hak kazananlar ise sırasıyla Şanlıurfa'dan Emine Aydoğan, Diyarbakır'dan Cihan Taylan ve Bolu'dan Alikan Çetin oldu. Ortaokul kategorisinde ise Samsun'dan Çağın Akay Yazıcı, Rize'den Damla Yılmaz ve İstanbul'dan Muhammed Said Özen mansiyon ödülü kazandı.

Yarışmada ortaokul kategorisinde birinciye bin 500, ikinciye bin, üçüncüye 500 lira ödül verildi. Lise kategorisinde ise birinci 2 bin, ikinci bin 500, üçüncü ise bin lira parayla ödüllendirilecek. Ayrıca her iki kategoride 3'er kişiye 250'şer lira mansiyon ödülü verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Polat, kentin kültürel ve sosyal gelişimine büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Klasik belediyecilik hizmetlerimizi en güzel şekilde yapmamızın yanında sosyal-kültürel-sanatsal-sportif çalışmalar, projeler üretiyoruz. Şehir sakinleri, özellikle çocuklarımız için gençlerimiz için alanlar açıyoruz. İşte ulusal resim yarışması gibi faaliyetleri yapmamızın temel mantığı çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmeleridir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum, anne-babaları kutluyorum, öğrencilere ömür boyu başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Program sonunda, yarışmada dereceye giren eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı sergi de gezildi.

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