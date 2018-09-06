Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 4. Ulusal Resim Yarışması'nda dereceye girenler açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan ve bu yılki konusu "teknoloji bağımlılığı" olarak belirlenen ulusal resim yarışması, "Bağımlı Olma Özgür Ol" sloganıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya 57 ilden 293'ü lise kategorisinde, bin 91'i de ortaokul kategorisinde olmak üzere bin 384 eser katıldı.

Ortaokul kategorisinde yarışmaya İstanbul'dan katılan Lara Avcı birinci, Samsun'dan Boran Tan ikinci, yine Samsun'dan İrem Bade Usta üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise Mersin'den katılan Sibel Sağ eseriyle birinciliği elde ederken, Kütahya'dan İkra Altındaş ikinci, İzmir'den Şeyma Mervenur Sönmez de üçüncü oldu.

Lise kategorisinde mansiyon ödülü almaya hak kazananlar ise sırasıyla Şanlıurfa'dan Emine Aydoğan, Diyarbakır'dan Cihan Taylan ve Bolu'dan Alikan Çetin oldu. Ortaokul kategorisinde ise Samsun'dan Çağın Akay Yazıcı, Rize'den Damla Yılmaz ve İstanbul'dan Muhammed Said Özen mansiyon ödülü kazandı.