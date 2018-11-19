Malatya'da 43 engelliye akülü tekerlekli sandalye

Malatya Büyükşehir Belediyesince 43 engelliye akülü tekerlekli sandalye verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle 43 akülü tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşlara dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, akülü sandalyelerin sahiplerine dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, engelli vatandaşları anlayarak onların derdine derman olmak istediklerini ifade etti.

Nogay, Büyükşehir Belediyesi olarak yol, bina yapmanın yanı sıra sosyal belediyeciliği de önemsediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, engelli vatandaşlarımız için 'engelsiz bir Malatya' oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sıkıntılarınız bir nebze olsun gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 234 akülü, 348 manuel olmak üzere yaklaşık 582 tane tekerlekli sandalye dağıttık. Bugün de 43 sandalye dağıtacağız. Vatandaşlarımıza destek olmak bizim için çok önemli. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için Kernek Külliyesi altında tamir atölyemiz var. Malatya'daki engelli vatandaşlarımızın tamamına hizmet veriyoruz. Burada tekerlekli sandalyelerini tamir ettirebilirler."