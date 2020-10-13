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Malatya’da 447 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Malatya’da, 447 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.

Malatya’da 447 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya’da, 447 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Sahte içki imal ve satışı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, Türkiye genelinde sahte alkol satışı yaparak ölümlere sebebiyet veren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Y.G. isimli şahsın el yapımı sahte (boğma) rakı imal ve satışı yaptığı bilgileri elde edildi.
Şahsın iş yerinde yapılan aramada, 0.5 litrelik pet şişelerde toplam 4.5 litre el yapımı boğma rakı, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 19 litrelik damacanalar ve 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 63 litre el yapımı boğma rakı şahsın deposunda yapılan aramalarda da 20 adet 19 litrelik damacanalarda 380 litre olmak üzere toplam 447 litre el yapımı sahte rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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