HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

18.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.

5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli sarsıntıda, can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.54'te meydana geldi.

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yazıhan ilçesi olarak açıkladı. Kandilli verilerine göre saat 03.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Kandilli 03.15'te Muş'un Korkut ilçesinde de 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

DHA/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden olabilirProf. Dr. Kılıç: Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden olabilir
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Enes Batur karantinayı ihlal etti! Öğrenci yurduna yerleştirildi
Enes Batur karantinayı ihlal etti! Öğrenci yurduna yerleştirildi
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Diğer Haberler
Salda Gölüyle ilgili yeni gelişme: Yasaklanabilir
Salda Gölüyle ilgili yeni gelişme: Yasaklanabilir
Eski sevgilisine 2 defa dehşeti yaşatan caniden akılalmaz savunma
Eski sevgilisine 2 defa dehşeti yaşattı, savunması pes dedirtti
Korkutan açıklama! '1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı'
Korkutan açıklama! '1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı'
Görünce şaşkına döndüler! Mezarlık ateşe verildi
Görünce şaşkına döndüler! Mezarlık ateşe verildi
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
Koronavirüs testi için bekletilen hasta pencereden atlayıp kaçtı
Koronavirüs testi için bekletilen hasta pencereden atlayıp kaçtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.