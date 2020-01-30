Malatya’da 5 bin 950 deprem çadırı kuruldu

Malatya’da 5 bin 950 deprem çadırı kurulurken, hastanede yatan yaralı sayısının 12’ye düştüğü bildirildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde, “4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 481 vatandaşımız sağlık tesislerine müracaat etmiş, 12 vatandaşımızın yatışı ve tedavisi devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

30 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde, Doğanyol ilçesinde 29’u metruk olmak üzere 128, Battalgazi ilçesinde 69, Pütürge İlçesinde 135, Kale İlçesinde 170, Yeşilyurt İlçesinde 1 konutun yıkıldığının bildirildiği açıklamada, “Doğanyol ilçesinde 413, Pütürge ilçesinde 2328, Battalgazi ilçesinde 780, Yeşilyurt ilçesinde 167, Kale ilçesinde 783 ve Akçadağ ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 4474 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir.

Doğanyol ilçesinde 131, Pütürge ilçesinde 987, Battalgazi ilçesinde 970, Yeşilyurt ilçesinde 329, Kale ilçesinde 510 ve Akçadağ ilçesinde 5 olmak üzere toplamda 2932 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir.

Deprem bölgesinde 131 ahırın yıkık, 1.029 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 59 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge ilçesinde 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir.

İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır.

Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır.

Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 5 bin 950 deprem çadırı, 5 bin 789 yatak dağıtımı yapılmıştır.

Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir.

Çadır kurma işlemlerinde 100 asker, 258 Jandarma personeli, 70 Afet ekibi ve 310 Köy Korucusu çalışmaktadır.

Hasar tespiti için 81 ekipte toplam 188 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir.” denildi.



