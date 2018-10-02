Malatya'da 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 4 sanık 2 yıl 1 ay, bir sanık ise 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan Sevilay Şeker, Rıfat Güven, Necati Körükmez, Ahmet Aydın ve Zeliha Esendemir ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Körükmez'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün, sanıklardan Şeker, Güven, Aydın ve Esendemir'e ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, hüküm kesinleşinceye kadar sanıklar hakkındaki adli kontrolün devamını da kararlaştırdı.

