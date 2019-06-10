Malatya’da 5 hastaya aynı anda canlı vericiden karaciğer nakli yapılacak

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi ‘inde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu gerçekleştirilecek. Bu nakil operasyonun Guinness Rekorlar kitabına girmesi hedefleniyor.

Canlıdan canlıya en çok karaciğer naklinde Avrupa’da birinci dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 12 Haziran’da 5 karaciğer nakli aynı anda yapılacak. Yani, 5 alıcı-5 verici 10 ameliyat eş zamanlı gerçekleşecek. Bu gerçekleştirmenin Guinness Rekorlar kitabına girmesi bekleniyor.

Yapılacak olan nakil operasyonu hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, “12 Haziran Çarşamba günü Turgut Özal tıp Merkezimiz Karaciğer nakli enstitümüz de çok önemli bir ameliyatlar serisi yapılacaktır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın karaciğer merkezi olan hastanemiz büyük başarısına yeni bir başarıyı da eklemek istiyor “dedi.

Bugüne kadar hastane 2 bin 500 üzerinde karaciğer naklinin yapıldığını ve yüzde 89 gibi bir başarının yakalandığını belirten Kızılay, ”2002’de başlayan karaciğer naklinde bugüne kadar 2 bin 500 üzerinde çıkmış durumdayız 2011 yılında karaciğer nakli enstitümüz kuruldu ve bu dünyada bir ilk oldu. 2016 yılında da Turgut Özal Tıp Merkezimizin bünyesinde 152 yataklı karaciğer nakli hastanesi açıldı 152 yatağın tamamında açamadık şu anda yüzde 80 kapasite ile çalışıyoruz 2018 yılında 272 nakil yapıldı bu nakillerde yüzde 89 başarı oranı yakaladık” ifadelerini kullandı.

12 Haziran Yapılacak olan nakil, için Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedeflediklerini ifade eden Kızılay,” 2018 yılı haziran ayında yaptığımız uluslararası karaciğer nakli toplantısında eş zamanlı olarak aynı anda 3 nakli karaciğer ameliyatı yapmıştık. Uluslararası katılımlı hocalarımız o gün Guinness Rekorlar Kitabı’na geçmesin uygun olacağına dünyanın hiçbir yerinde aynı anda 3 karaciğer naklinin yapılamadığını böyle bir donanmanın hiçbir hastanede olmadığını ifade etiler. Bunun üzerine Bu yıl 12 Haziran 2019 Çarşamba günü 5 canlı vericili karaciğer naklini, 5 alıcı 5 verici olmak üzere aynı anda 10 ameliyatı yapılacak biz de bunu “Guinness Rekorlar kitabına ” sunmayı planladık” diye konuştu.



