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Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (2)- Yeniden

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2019 23:16 | Son Güncelleme

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, başarıyla tamamlandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, başarıyla tamamlandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedeflenen ameliyatlar, 13 saat sürdü.

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 5 hasta sabah saat 08.00'da karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi için başvuru hazırlıkları tamamlandı. Ameliyata alınan 5 donörden karaciğer alma işlemi öğle saatlerinde tamamlandı. Servise alınan bağışçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

NAKİL İŞLEMLERİ 13 SAAT SÜRDÜ

Donörlerden alınan karaciğerler ameliyat masasında hazır bekletilen hastalara nakli gerçekleşti. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen ameliyatlar ayrı ayrı canlı olarak izlenirken, 13 saat sonra başarıyla tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr Ahmet Tekin, Doku ve Organ Nakli Daire Başkanı Dr. Murat Öztürk, Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Emre, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuru Bayramov ve 35 cerrahın girdiği ameliyatlar sonrasında konuşan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, tüm ameliyatların başarılı geçtiğini, hastaların genel durumlarınımn iyi olduğunu söyledi.

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Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (3)Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (3)
Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (2)- YenidenMalatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (2)- Yeniden
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