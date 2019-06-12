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Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2019 12:09 | Son Güncelleme

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, bu sabah saat 08.00 sıralarında başladı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, bu sabah saat 08.00 sıralarında başladı. Üniversite yönetimi, eş zamanlı 5 nakil ile hem insanları sağlığına kavuşturmayı hem de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor. Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Karaciğer Nakil Enstitüsünde 5 hasta karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi planlanıyor. Ameliyatlara; Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz başta olmak üzere İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr Ahmet Tekin, Doku ve Organ Nakli Daire Başkanı Dr. Murat Öztürk, Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Emre, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuru Bayramov ve 35 cerrah girdi. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 5 hastalarının olduğunu 5 de canlı vericileri olduğunu kaydederek, "Bunlardan bir tanesi sadece akraba değil diğerleri akraba. O da biliyorsunuz ülkemiz koşullarında etik kurulundan onay aldıktan sonra kabul edilen hastalar. Hastaları ameliyata girerken de görürsünüz. Hakikaten karaciğer nakline acil olarak ihtiyaç duyan hastalar. Hepsi son dönem karaciğer hastası. Bir tanesi çocuk hasta, 2,5- 3 yaşlarında. Ümit ediyorum akşam da bu ameliyatların bittiğine yönelik güzel haberler veririz diye düşünüyorum" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre, bugün ülkemiz adına çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Geçen yıl 3 nakli aynı anda beraber yaptığımızda Sezai hoca ve Ahmet hoca ile beraber karar vermiştik. Bu Türkiye'nin geleceği, daha doğrusu Türkiye’de bu ameliyatların ne kadar başarı ile yapıldığının bir kanıtı olarak, sadece Türkiye için değil dünya için de duyurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmada bilgi toplamada bunları yayınlamada eksikliklerimiz var. Tabi ki bunları da tamamlayacağız ve bugün bizim için milat olacak. Malatya ekibinin tabi ki özel bir yeri olacak. Bundan çok çok mutluyum. Bu ameliyatlar çok meşakkatli ameliyatlar. Kolay ameliyatlar değil. Bunları başarı ile yapabilmek çok çok önemli. Türk insanının el becerisi çok çok üst düzeyde. Dünya üzerinde çok insan yetiştirmiş biri olarak söyleyebilirim ki Türk insanının el becerisi, pratik zekâsı çok çok üst düzeyde. Türkiye bu konuda, dünya üzerinde layık olduğu yeri alacaktır" dedi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, de organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak çok önemli olduğunu ifade ederek, "Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülkemizde sağlık alanında önemli gelişmeler oldu. 2000'li yıllarda yüzlerce hasta organ nakli için yurt dışına giderken, 2019 yılında yüzlerce hasta organ nakli için ülkemizi tercih etmeye başladı. Burada tabi organ nakli merkezimizde çalışan hocalarımızın çok büyük katkıları var. Özellikle yılda yaklaşık ortalama 250 naklin yapıldığı, şimdiye kadar 2 bin 500'ün üzerinde naklin yapıldığı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızın çok büyük katkısı var. Aynı zamanda sadece başarılı nakilleriyle kalmayıp yurt içinden yurt dışında yüzlerce kişinin yetiştirilip ülkemizin hizmetine sunduğu bir eğitim merkezi. Bakanlığım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ameliyata girmekten heyecanlı olduğunu belirten hem karaciğer vericileri, hem de alıcıları emeğe geçen herkese teşekkür etti. Ameliyatlar bitene kadar kurulan kameralarla canlı olarak izlenebiliyor. Ameliyatların saat 19.00'da bitirilmesi planlanıyor.

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