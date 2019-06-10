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Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli yapılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu gerçekleştirilecek.

Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli yapılacak

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu gerçekleştirilecek. Üniversite yönetimi eş zamanlı 5 nakil ile hem insanları sağlığına kavuşturmayı hem de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.
Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Çarşamba günü 5 karaciğer nakli aynı anda yapılacak. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı yapılacak 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi planlanıyor.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Çarşamba günü çok önemli bir ameliyatlar serisi yapılacağını belirterek, "2002 yılından bugüne kadar hastanemizde yüzde 89 başarı oranı ile 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer nakli yapıldı. 12 Haziran günü aynı anda yapacağımız 5 nakil ile Guinness'e girmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli yapılacakMalatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli yapılacak

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