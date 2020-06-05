Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem

0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre, deprem bir hasara yol açmadı.Malatya’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, kentte saat 21:06’da meydana gelen depremin merkez üssünün Malatya'nın Pötürge ilçesi olduğunu ve 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı’na göre sarsıntı, Diyarbakır ve Siirt’te de hissedildi. İlk belirmelere göre depremin bir hasara yol açmadığı kaydedildi.

DW / SÖ, EC

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