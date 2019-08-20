HABER

Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adresi belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 55 kilo kubar esrar, 3 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 94 av tüfeği fişeği ve 2 metal arama dedektörü ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu ve silahlara el koyarken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
Sağlık ekiplerinin çabası boğulan kişiyi kurtarmaya yetmediSağlık ekiplerinin çabası boğulan kişiyi kurtarmaya yetmedi
2 yeğeni öldürülmüş bulunan zabıt kâtibinden 21 gündür haber yok2 yeğeni öldürülmüş bulunan zabıt kâtibinden 21 gündür haber yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.