Malatya'da 55 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 55 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karın etkili olduğu noktalarda ulaşımın aksamaması için 24 saat aralıksız çalışıyor. 2 gündür kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aksatmaksızın yapan ekipler, 150'ye yakın mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçeler Pütürge, Akçadağ, Doğanyol, Hekimhan ve Kuluncak'ta kapanan 55 mahalle yolunu ulaşıma açmak için de çalışıyor.

