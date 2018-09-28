Malatya'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ yolundaki güvenlik noktasında Van ve Diyarbakır'dan gelen 2 minibüsü durdurdu.
Otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekiplerce, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 16'sı Pakistan, 42'si Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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