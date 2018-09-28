Malatya’da, 58 kaçak göçmen yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 Pakistan ve 42 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Polis kaçak yollarla göçmenleri getirdiğini saptadığı 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Perşembe günü, Malatya-Elazığ karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Diyarbakır ve Van’dan geldiği öğrenilen plakası ve sürücülerinin ismi açıklanmayan 2 minibüsü durduran ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 16’sı Pakistan, 42’si Afganistan uyruklu 58 kişiyi yakaladı. Ekipler kaçak yolcularla, araçlardaki 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Kaçak yolcular, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım yok ama...
Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev
Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor
Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum