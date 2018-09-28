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Malatya’da, 58 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

MALATYA’da, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 Pakistan ve 42 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 Pakistan ve 42 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Polis kaçak yollarla göçmenleri getirdiğini saptadığı 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Perşembe günü, Malatya-Elazığ karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Diyarbakır ve Van’dan geldiği öğrenilen plakası ve sürücülerinin ismi açıklanmayan 2 minibüsü durduran ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 16’sı Pakistan, 42’si Afganistan uyruklu 58 kişiyi yakaladı. Ekipler kaçak yolcularla, araçlardaki 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Kaçak yolcular, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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