Malatya'da 6 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 6 sanık, 8 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına, tutuklu yargılanan Methiye Nurdan Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Fahri Altan, Ayetullah Çağap, Veli Karlı, A.M. ve B.Ç. ile avukatları katıldı.

Atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asyaya para yatırdıklarını, FETÖ'ye yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu ve bazılarının ByLock kullandıklarını belirtti.

Savcı, sanıkların, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yılmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, Altan ve Çağap'a aynı suçtan 6 yıl üçer ay, Karlı'ya ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık A.M'ye 1 yıl 10 ay 15 gün, B.Ç'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

