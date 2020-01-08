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  4. Malatya'da 61 mahalle yolu kardan kapandı

Malatya'da 61 mahalle yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan, dün akşam da şiddetini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 61 mahalle yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.

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