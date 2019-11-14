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Malatya'da 61 ton sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:00 | Son Güncelleme

Malatya'da 61 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya ile çevre illerde sahte içki imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik uzun süreli istihbari çalışma gerçekleştirdi.

Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi'nde belirlenen 9 ayrı adrese 100 personelle eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 tonu satışa hazır halde şişelenmiş, 55 tonu ise bidonlarda mayalanmaya aşamasında toplam 61 ton sahte içki bulundu.

Operasyonda ayrıca alkol yapımında kullanılan 15 distilasyon cihazı, 30 alkol kaynatma kazanı, çok sayıda jelikan bidon, el arabası ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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içki Malatya operasyon SAHTE

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