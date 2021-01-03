Malatya’da 65 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 65 kişiye ceza uygulandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 21,00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05,00’de sona erecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması konusunda polis denetimlerini sürdürüyor.

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında son 48 saatte polisin yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma ihlali yapan 65 kişiye 58 bin 500 TL ceza yazıldı.

Covid-19 denetimleri sürüyor

Bu arada, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 48 saatte yapılan denetimlerde, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 2 kişi evlerine gönderildi.

İzole kurallarına uymadıklarından yurtta toplam 43 kişi bulunuyor.

