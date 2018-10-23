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Malatya'da 7 FETÖ sanığına hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 18:13 | Son Güncelleme

MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yargılanan 7 sanığa 1,5 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yargılanan 7 sanığa 1,5 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ayrı ayrı görülen karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan E.Ö., E.Y., H.İ.T., A.Ö, E.C., B.İ. ve Ö.Ö. ile avukatları katıldı. Sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını, örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirtilerek cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan E.G.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, E.Y., H.İ.T., A.Ö. ve E.C.'ye aynı suçtan 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık B.İ.'yi 2 yıl 1 ay, Ö.Ö.'yü ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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