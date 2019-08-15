HABER

Malatya'da 7 hastaya aynı anda kök hücre nakli yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde (TÖTM), Türkiye'de ilk defa aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı.

Malatya'da 7 hastaya aynı anda kök hücre nakli yapıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde (TÖTM), Türkiye'de ilk defa aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı. Hastane Başhekimi Ali Beytur, bugüne kadar hastanede 700 hastaya kök hücre nakli yapıldığını belirterek, merkezin şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz aylarda aynı anda 5 hastaya karaciğer naklinin yapıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu kez Türkiye'de ilk defa aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı. Hastane Başhekimi Ali Beytur, nakil öncesi düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar hastanede 700 hastaya kök hücre nakli yapıldığını belirterek, merkezin şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede olduğunu ifade etti. Hastaneye sadece Malatya'dan değil il dışından da birçok hastanın geldiğini aktaran Beytur, hastanenin kapasitesinin şu anda dolu olduğunu ve yaklaşık 30 hastanın beklediğini dile getirdi. Beytur, Onkoloji Hastanesi'nin yapımının tamamlanmasının ardından bekleyen hastaların da tedavisinin yapılacağını ve yurt dışı dahil gelen tüm taleplerin karşılanacağını söyledi.
700'DEN FAZLA HASTAYA KEMİK İLİĞİ NAKLİ
Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise 2018 yılında kemik iliği naklinde kamu hastaneleri arasında 129 nakille birinci olduklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2016 yılında toplam 74 kemik iliği nakli yapılmıştır. 2017 yılında 99 hastaya ve 2018 yılında 129 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. 2019 yılında bugüne kadar toplam 128 hastaya nakil yapıldı. Bugün itibarı ile geçen seneki nakil sayımızı egale ettik. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra bugüne kadar yaklaşık 700'den fazla hastaya kemik iliği nakli yapılmıştır. Hastalarımızın dörtte üçü Malatya dışından gelmektedir. İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen hastalarımız mevcuttur. Hastanemiz her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanıma ve personele sahiptir. Merkezimizde bu yıl içerisinde sağlık turizmi olarak komşu ülkelerden gelecek olan kemik iliği nakli hastalarına hizmet verilmeye başlanmıştır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, kemik iliği nakli alanında Türkiye'de önde gelen merkezlerden biridir ve sağlık turizmi alanında da iddialı olmaya devam edecektir."

FOTOĞRAFLI

Malatya'da 7 hastaya aynı anda kök hücre nakli yapıldıMalatya'da 7 hastaya aynı anda kök hücre nakli yapıldıMalatya'da 7 hastaya aynı anda kök hücre nakli yapıldıMalatya'da 7 hastaya aynı anda kök hücre nakli yapıldı

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Bayram sonrası hafifleme zamanıBayram sonrası hafifleme zamanı
“Türkiye’de her 10 kişiden biri KOAH hastası”“Türkiye’de her 10 kişiden biri KOAH hastası”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.