Malatya'da 7 hastaya aynı anda kök hücre nakli yapıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde (TÖTM), Türkiye'de ilk defa aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı. Hastane Başhekimi Ali Beytur, bugüne kadar hastanede 700 hastaya kök hücre nakli yapıldığını belirterek, merkezin şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda aynı anda 5 hastaya karaciğer naklinin yapıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu kez Türkiye'de ilk defa aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı. Hastane Başhekimi Ali Beytur, nakil öncesi düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar hastanede 700 hastaya kök hücre nakli yapıldığını belirterek, merkezin şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede olduğunu ifade etti. Hastaneye sadece Malatya'dan değil il dışından da birçok hastanın geldiğini aktaran Beytur, hastanenin kapasitesinin şu anda dolu olduğunu ve yaklaşık 30 hastanın beklediğini dile getirdi. Beytur, Onkoloji Hastanesi'nin yapımının tamamlanmasının ardından bekleyen hastaların da tedavisinin yapılacağını ve yurt dışı dahil gelen tüm taleplerin karşılanacağını söyledi.

700'DEN FAZLA HASTAYA KEMİK İLİĞİ NAKLİ

Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise 2018 yılında kemik iliği naklinde kamu hastaneleri arasında 129 nakille birinci olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2016 yılında toplam 74 kemik iliği nakli yapılmıştır. 2017 yılında 99 hastaya ve 2018 yılında 129 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. 2019 yılında bugüne kadar toplam 128 hastaya nakil yapıldı. Bugün itibarı ile geçen seneki nakil sayımızı egale ettik. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra bugüne kadar yaklaşık 700'den fazla hastaya kemik iliği nakli yapılmıştır. Hastalarımızın dörtte üçü Malatya dışından gelmektedir. İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen hastalarımız mevcuttur. Hastanemiz her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanıma ve personele sahiptir. Merkezimizde bu yıl içerisinde sağlık turizmi olarak komşu ülkelerden gelecek olan kemik iliği nakli hastalarına hizmet verilmeye başlanmıştır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, kemik iliği nakli alanında Türkiye'de önde gelen merkezlerden biridir ve sağlık turizmi alanında da iddialı olmaya devam edecektir."