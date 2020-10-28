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Malatya’da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Malatya’da yabancı uyruklu 7 kişinin yaralandığı döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktıEdinilen bilgilere göre, dün Yenihamam Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavga çıkmış, kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

Malatya’da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Malatya’da yabancı uyruklu 7 kişinin yaralandığı döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Edinilen bilgilere göre, dün Yenihamam Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavga çıkmış, kavgada 7 kişi yaralanmıştı. Kavga anında cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde savaş alanına dönen yol kenarında iki grubun döner bıçakları ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları görülüyor.

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