HABER

Malatya'da 75 Afganlı kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 00:27 | Son Güncelleme

MALATYA'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 75 kişi yakalandı.

Malatya'da 75 Afganlı kaçak yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 75 kişi yakalandı.
Gece saatlerinde Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsündeki yolculara kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 75 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasadışı yollarla yurda girdiği ve Bulgaristan'a geçmeyi planladıkları öğrenildi. Polis ekiplerince kaçaklar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçakların işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Malatya’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralıMalatya’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Kütahya’da şüpheli paketten kireç çıktıKütahya’da şüpheli paketten kireç çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Taze aşıklar gittikleri her yerde dudak dudağa

Taze aşıklar gittikleri her yerde dudak dudağa

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.