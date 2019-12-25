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Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:36 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 775 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 775 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen opersyonda 775 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

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Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi

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