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Malatya'da 8 torbacı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

MALATYA ve Gaziantep'te polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA ve Gaziantep'te polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya ve Gaziantep'te belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda bir miktar çeşitli uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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