Paydaş kurumların katılımıyla tatbikatın gerçekleştirileceğini ifade eden Bentli, "Tatbikat 500 UMKE, 36 destek personeli, 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 mobil komuta aracı, 10 hizmet aracı, diğer paydaş kurum ve kuruluşlardan müdahale ekipleri, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Şeker Fabrikası yerleşkesinde kamp alanı kurduklarını ve tatbikatın bir kısmının bu alanda yapılacağını aktaran Bentli, 8. Ulusal UMKE Tatbikatı'nın Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlandığını, İl Müdürlüklerince de koordine edildiğini aktardı.

Tatbikatın bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirileceğini, bunun 7 farklı etabı olduğunu dile getiren Bentli, şu bilgileri paylaştı:

"Şeker Fabrikası alanında, yüksekten düşen yaralıya müdahale yapılacak. Kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelere maruz kalan bireyler kurtarılacak. Devlet Demiryolları İşletme Müdürlüğünde tren kazası, Levent Kanyonu'nda helikopter ile medikal kurtarma ve tıbbi tahliye yapılacak. Beylerderesi Viyadük yan yolunda çoklu trafik kazası, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünde hasta tahliyesi senaryosu Beydağı Mahallesinde enkazdan yaralı kurtarma senaryoları gerçekleştirilecek."

Türkiye'nin deprem bölgesinde olması nedeniyle tatbikatın depreme bağlı gelişebilecek olaylar kapsamında hazırlandığını bildiren Bentli, acil durumlara yönelik acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin ilk 72 saatte ulusal düzeydeki etkinliğinin değerlendirilmesinin de amaçlandığını vurguladı.

Bentli, "Ayrıca kamp alanımıza, EMT Rol 2 standartlarında günlük 100 ayakta, 50 yatan hastaya tedavi verebilen, cerrahi girişimin yapıldığı ve minimum 14 gün kendi kapasitesi ile dışa ihtiyaç duymadan hizmet verebilen, triyaj, acil resüsitasyon üniteleri ile laboratuvar ve röntgen hizmetlerinin verildiği, servislerin olduğu bir 'Sahra Hastanesi' ile hizmet vermeye çalışacağız." ifadelerini kulandı.

Bentli, tatbikata destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

