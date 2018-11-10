Malatya'da 9 evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da 9 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, TOKİ konutlarında değişik zamanlarda 9 evde hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki güvenlik kameralarıyla çevrede inceleme yapan ekipler, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen Y.T, O.T ve M.T'yi tespit etti. Kimlikleri belirlenen 3 zanlı evlerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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