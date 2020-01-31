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Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Bu hasarlı binaların yıkımına başladık. Vatandaşlarımızın psikolojisinin düzelmesi amacıyla bu manzaraları mümkün olduğunca çabuk ortadan kaldırmak istiyoruz"

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte ağır hasarlı olan binaların yıkımına başladıklarını belirtti.

Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen Doğanyol ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş'u, ilçede bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kaymakam Yunus Emre Vural ve Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay karşıladı.

Baruş ve Çalık, Doğanyol ilçe meydanındaki mobil yemek aracında vatandaşlara yemek dağıttı.

Malatya Barosunca toplanan yardımları ilçeye ulaştıran Baro Başkanı Enver Han ile bir süre sohbet eden Baruş, duyarlılıkları nedeniyle Han'a teşekkür etti.

Beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ile ilçede kurulması planlanan konteyner alanını inceleyen Baruş, buradan Gökçe Mahallesi'ne geçerek, AFAD tarafından kurulan çadırlarla ilgili Kaymakam Vural’dan bilgi aldı.

Gökçe Mahallesi'nde ağır hasarlı binaların yıkım işlemini yerinde gören Vali Aydın Baruş, "Bu hasarlı binaların yıkımına başladık. Vatandaşlarımızın psikolojisinin düzelmesi amacıyla bu manzaraları mümkün olduğunca çabuk ortadan kaldırmak istiyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri bu yıkım çalışmalarına başladı. Bu olumsuz havanın değişiminin hemen ardından vatandaşlarımızın barınabileceği güzel mekanlar inşa etmek için çalışmalara başlayacağız. TOKİ bölgesinde yer tespit çalışmalarına başlandı. Bu mahallemizde acil ihtiyaca binaen konteyner kent kuracağız. Daha sonra ise kalıcı konutların yapımına başlayacağız." diye konuştu.

Vali Baruş ve Milletvekili Öznur Çalık, beraberlerindeki heyetle daha sonra Pütürge'ye geçerek, burada incelemede bulundu.

Baruş, depremde hayvanları telef olanlara, Tarım ve Orman Bakanlığınca gönderilen 20 küçükbaş hayvanı, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ile çiftçilere teslim etti.

Heyet, Pütürge konteyner kent alanını inceledikten sonra ilçeden ayrıldı.

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