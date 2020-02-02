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Malatya'da ağır hasarlı caminin minaresi yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

Malatya'da ağır hasarlı caminin minaresi yıkıldı

Malatya'nın Kale ilçesindeki bir caminin, Elazığ'daki depremde ağır hasar gören minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ilçenin Bent Mahallesi Taşkıran mezrasında bulunan ve 1990'da yapılan Darıcivan Camisi'nin minaresi ağır hasar gördü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede minarenin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine caminin çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında minarenin iş makinesi ile yıkımı gerçekleştirildi.

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BENT Cami Minaresi deprem kale Malatya

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