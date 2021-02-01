HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da aileler arasında kavga: 1 yaralı

Malatya’da aileler arasında kavga: 1 yaralı

01.02.2021 01:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı.

Malatya’da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı. Kavgada silahla açılan ateş sonucunda N.T. yaralanırken, olayın şüpheleri K.D., A.C. ve C.D. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayda gözaltına alınan A.C.’nin Kiltepe Mahallesi Güler Sokak’ta bulunan ikametine B.T. ile E.T. tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Yaralanın olmadığı ikamet kurşunlamaya olayının şüphelileri de kısa süre ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!
Yaşlı kadın kedileri için gözyaşlarına boğulduYaşlı kadın kedileri için gözyaşlarına boğuldu
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?
1/

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

Usta oyuncudan acı haber!

Usta oyuncudan acı haber!

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

31 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

31 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

İzin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İzin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı

Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı

Fatih’te kimlik sorgusu yapan bekçiye otomobil çarptı

Kimlik sorgusu yapan bekçiye otomobil çarptı

Muğla'da evi küle dönen yaşlı kadın kedileri için gözyaşlarına boğuldu

Yaşlı kadın kedileri için gözyaşlarına boğuldu

Pizza yetiştirmeye çalışırken kaza yaptı

Pizza yetiştirmeye çalışırken kaza yaptı

AstraZeneca’dan AB’ye 9 milyon dozluk ekstra aşı teslimatı

Tartışmaların odağındaki AB'den yeni aşı hamlesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki bombalı saldırıya kınama

Somali'deki bombalı saldırıya kınama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.