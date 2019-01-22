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Malatya'da AK Parti'den 9 istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 19:08 | Son Güncelleme

MALATYA'da daha önce ilçe ve belde belediye başkanlığı yapan üyelerin de aralarında bulunduğu 9 kişi, AK Parti'den istifa etti.

Malatya'da AK Parti'den 9 istifa

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da daha önce ilçe ve belde belediye başkanlığı yapan üyelerin de aralarında bulunduğu 9 kişi, AK Parti'den istifa etti.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Battalgazi Belediye Başkan aday adayı olan Ali Ekinci ile daha önce AK Parti'den belde ve ilçe belediye başkanlıkları yapan Abdulvahap Şerefhanlı, Mustafa Karaman, İbrahim Halil Erdal, Mehmet Tan, İbrahim Karadeniz, Cumali Ekin, Kasım Tilbaç ve Muhittin Tuhan, partiden istifa ettiklerini duyurdu.

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Malatya'da AK Parti'den 9 istifaMalatya'da AK Parti'den 9 istifa

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