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Malatya'da akrabalar arasında miras kavgası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 20:56 | Son Güncelleme

Malatya'da akrabalar arasında miras kavgası: 4 yaralı

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde akraba iki aile arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.V. tabancayla İ.E, K.S, E.B. ve H.E'yi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli M.V. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

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