HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü

Malatya’da akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki akraba aile arasında yine tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.G. tarafından av tüfeği ile açılan ateş sonucunda kalbine isabet alan Abdullah A. (27) kaldırıldığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi K.G. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
Tekirdağ'da alkollü sürücü duran araca çarptı: 2 yaralıTekirdağ'da alkollü sürücü duran araca çarptı: 2 yaralı
Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak?Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Dezenfektan kullandıktan sonra yaptığı şey onu bu hale getirdi
Dezenfektan kullandıktan sonra yaptığı şey onu bu hale getirdi
Yüzüne asit atan saldırganı affetmişti! 'Bunu nasıl yapabildim?'
Yüzüne asit atan saldırganı affetmişti! 'Bunu nasıl yapabildim?'
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte fiyatlarda durum
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte fiyatlarda durum
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
İlginizi Çekebilir
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
İşçilere saldırı iddiasına ilişkin açıklama!
İşçilere saldırı iddiasına ilişkin açıklama!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Diğer Haberler
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşa emniyet müdüründen ceza göndermesi: 1000 TL fazla çek
Emniyet müdüründen maskesiz vatandaşa: 1000 TL fazla çek
Kocaeli'deki kan donduran olayda yeni gelişme! Tartıştığı eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı
Kocaeli'deki kan donduran olayda yeni gelişme
Tekirdağ'da alkollü sürücü duran araca çarptı: 2 yaralı
Tekirdağ'da alkollü sürücü duran araca çarptı: 2 yaralı
Rusya’daki Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti
Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti
Iğdır'da çocukların oyunu polisi alarma geçirdi
Çocukların oyunu polisi alarma geçirdi
Pendik'te mobilya indirirken fenaşalan kişi öldü
Pendik'te mobilya indirirken fenaşalan kişi öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.