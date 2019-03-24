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Malatya’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 23:49 | Son Güncelleme

Malatya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Malatya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan S.K.’nın ikamet ettiği Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki konutlara giderek S.K. ile görüşmek istedi.S.K.’nın evi önünde ikili arasında borç nedeniyle başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine H.D. yanında bulunan pompalı tüfekle S.K.’ın ikametine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda S.K. bacağına isabet eden saçmalar sonucunda yaralanırken, H.D. olay yerinde kaçarak izini kaybettirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen H.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Malatya’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Malatya’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

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