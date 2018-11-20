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Malatya'da alev alan otomobil küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesi hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Malatya'da alev alan otomobil küle döndü

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesi hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri yolu üzerinde bulunan Karahan Tüneli çıkışında meydana geldi. Kazım Erdoğdu yönetimindeki 67 TN 016 plakalı otomobilin motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü otomobilini yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Malatya'da alev alan otomobil küle döndü

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