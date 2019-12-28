Malatya’da alkollü sürücü işyerine daldı

Malatya’da alkollü olduğu ileri sürülen sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra işyerine daldı.

Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Dişbudak Sokak içerisinde ilerleyen A.A. idaresindeki 06 VOP 46 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra bir işyerine girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kaza da yara almayan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 1.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

Araçta ve işyerinde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

